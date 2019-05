FIFA eWorld Cup 2019™

“El panorama competitivo del FIFA ha crecido de verdad en Australia; especialmente desde el FIFA 17, cuando empezaron los clasificatorios regionales y vino a Sydney la primera final regional “Resto del Mundo”. Con la introducción de FUT Champions, asimismo, a muchos jugadores les ha resultado sencillo acceder a la fase de clasificación. No puedo sino verlo seguir creciendo mientras continúe la E-League australiana –ahora mismo es la 2ª temporada– y más jugadores se vayan dando cuenta de que hay oportunidades de acudir a los torneos y representar a tu club o país”.

“El panorama danés, no sólo en el FIFA sino en los deportes electrónicos en general, es muy potente. Tenemos una liga danesa (la *eSuperliga*) con 16 clubes, un montón de magníficos jugadores y la comunidad es muy buena. Estamos avanzando de veras, y también con la selección nacional; es un paso de gigante en la dirección correcta”.

Talentos prometedores a juicio de los profesionales

‘Yagocai’ (Argentina)

“El mejor jugador de Argentina es ‘Nicolas99fc’; sin lugar a dudas. Hay algunos jóvenes talentos sensacionales como ‘Diegog1996’ y ‘OnlySantew’ que también pueden llegar muy lejos”.

‘Marcus Gomes’ (Australia)

“Puede sonar parcial, pero mi hermano pequeño ‘FUTWIZ_Dillon’ tiene 17 años y creo –y muchos otros lo creen– que es el mejor talento inminente en Australia. Estuvo a una victoria de clasificarse para París y a una victoria de clasificarse para Singapur. Ha estado muy cerca, pero todavía no ha cruzado esa línea. Lo veo jugar y, sinceramente, creo que es igual de bueno que yo. Al ser joven, simplemente tiene que trabajar en mejorar el aspecto mental y en aprender a lidiar con esa presión”.

‘Marcuzo’ (Dinamarca)

“Tenemos a un chico de 13 años en Dinamarca: ‘Anders Vejrgang’. Ha ganado muchos torneos y ha estado en 30-0 los fines de semana. Aunque no me he enfrentado a él personalmente, sus resultados impresionan mucho y sólo tiene 13 años, por lo que es el jugador al que hay que estar atentos”.

‘TaskAzi’ (Sudáfrica)

“YvngSavage y ‘Kaylan’; los dos jóvenes, de 16 y 17 años. Estoy seguro al 100% de que, en los próximos años, van a ser figuras importantes en el mundillo; ya lo veo venir. Creo que, en uno o dos años, Sudáfrica podría estar ahí arriba con los mejores países de fútbol virtual del mundo”.