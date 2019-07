FIFA eWorld Cup 2019™

A continuación, analizamos el perfil de algunos de los jugadores que viajarán a Londres y que, pese a no estar entre los ocho mejores de sus respectivas consolas, atesoran el potencial suficiente para dar la campanada en la eWorld Cup.

Por tanto, el jugador del Wolves afronta el torneo con confianza. Y no solo por su actuación en las eliminatorias, sino por sus magníficos resultados a lo largo del año en citas como la Copa FUT Champions y la eClub World Cup.

🇩🇰 ‘Ustun’, 9º clasificado de PlayStation

A pesar de que Dinamarca es una potencia en la escena del FIFA, lo cierto es que ‘Ustun’ es el único danés presente en la Gran Final de este año. Excampeón de la eClub World Cup, ‘Ustun’ ha demostrado su capacidad para lidiar con la presión de competir al máximo nivel.

Después de ganar la final de su consola en la Copa FUT Champions de marzo y alcanzar las semifinales de la FIFA eNations Cup, ¿podrá coronar su año con el título más importante?

🇬🇧 ‘Tass’, 13*er* clasificado de Xbox

Después de un 2018 para olvidar, la gran actuación de ‘Tass’ este año le ha llevado hasta la eWorld Cup. Si bien admite estar sorprendido por haberse clasificado para la Gran Final, se ha ganado su presencia a pulso.

No en vano, ‘Tass’ alcanzó las semifinales de la eClub World Cup 2019 y representó al Arsenal, su equipo desde que era niño, en la edición inaugural de la ePremier League. Natural de la capital inglesa, tiene la ventaja de disputar la Gran Final en casa, y disfrutará más que nadie de jugar en el The O2. Será su tercera participación en una Gran Final, así que no cabe duda de que está bien preparado para hacer frente a la presión.