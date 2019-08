FIFA eWorld Cup 2019™

El alemán logró su primer título e irá a los The Best

El argentino 'nicolas99fc', elogiado por todos La FIFA eWorld Cup tiene nuevo campeón. ‘MoAuba’ derrotó a ‘MsDossary’, que defendía título, en la final disputada en el The O2 de Londres ante un público entregado, y puso el broche de oro a la temporada del FIFA 19. Además de gozar del prestigio de ser el campeón del mundo y levantar el trofeo de la eWorld Cup, el jugador del Werder Bremen se embolsó nada menos que USD 250.000. “Mi madre está encantada, quiere comprarse seis pares nuevos de zapatos”, dijo ‘MoAuba’ entre carcajadas. “Y mi hermana quiere un coche nuevo. No me lo imaginaba nunca. El viernes empecé el torneo con buen pie. Estaba defendiendo bien y, cuando lo consigo, soy capaz de ganarle a cualquiera. Y esta vez lo he demostrado”. ‘MoAuba’, uno de los seis alemanes presentes en la Gran Final de este año, se convirtió en el primero de sus compatriotas en ganar el torneo, a pesar de que Alemania es una de las potencias más consolidadas en el panorama del FIFA.

“Creo que es fantástico para Alemania”, subrayó. “No pensaba que iba a ganar un alemán, porque hay jugadores como 'Tekkz', 'Nicolas99fc' y 'MsDossary' que están un peldaño por encima del resto”. “Lo más difícil en la eWorld Cup es mantener la calma. Tienes que desplegar tu juego. Tampoco es que debas jugar mejor, porque en los torneos como este lo normal es que, por los nervios, juegues peor que de costumbre. Intenté tranquilizarme y jugar como lo haría en casa”. El hecho de que Mo se haya proclamado campeón del mundo es aún más reseñable teniendo en cuenta los grandísimos rivales a los que fue batiendo en los cruces. E n octavos de final se deshizo de ‘Pinna97’, campeón de PlayStation el año pasado, y en cuartos superó a ‘Maestro’, campeón de la FIFA eNations Cup, en una eliminatoria trepidante. En semifinales, su rival fue nada menos que ‘Nicolas99fc’, campeón de las eliminatorias de las Series Globales de PlayStation. Pero lejos de amedrentarse, el sonriente jugador alemán hizo gala de su solidez y selló su billete para la final, donde midió sus fuerzas con ‘MsDossary’ —campeón del año pasado—, que llegaba invicto a la instancia decisiva. “Creo que he tenido el lado del cuadro más difícil en la historia del FIFA”, apuntó. “He jugado contra el tercero, el segundo y el primero de la clasificación mundial de PlayStation, y después me he enfrentado al vigente campeón. He ganado a todos esos campeones. No me lo puedo creer”.

