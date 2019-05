FIFA eWorld Cup 2019™

El jugador del North/FC Copenhagen defendió los colores de su país en la FIFA eNations Cup™ 2019 , lo que supuso un nuevo hito en la brillante carrera de este joven de 20 años de edad. “Representar oficialmente a Dinamarca constituye uno de los logros más importantes de mi trayectoria”, confiesa ‘Marcuzo’ cuando FIFA.com le pregunta sobre su participación en la eNations Cup. “Hasta la fecha he vivido grandes momentos en mi carrera, pero este ha sido uno de los más destacados. Defender a tu país implica una presión enorme. En Dinamarca tenemos muchos jugadores de gran categoría ”.

Campeón de la FIFA eClub World Cup, semifinalista de la FIFA eWorld Cup™ 2018 y ganador de la eSuperliga danesa en 2019. Con un palmarés de semejante calibre no sorprende que el danés ‘Marcuzo’ esté considerado como una de las grandes figuras mundiales en el ámbito de las competiciones de FIFA de EA SPORTS.

Para ‘Marcuzo’, la conquista del título nacional resultó más dulce si cabe por lograrla junto con su gran amigo August Rosenmeier, que fuera en su día campeón del mundo. “Mi etapa en el Manchester City fue estupenda, pero quería volver a casa y el North/FC Copenhagen me pareció el mejor destino”, relata. “Además, en este club comparto vestuario con Agge, mi mejor amigo”, continúa.

‘Marcuzo’, que de niño era un ferviente admirador de Steve Gerrard, leyenda del Liverpool, empezó a jugar al FIFA de EA SPORTS en su Dinamarca natal a los 4 años y comenzó a competir profesionalmente en los últimos años de su adolescencia.

“La primera edición del FIFA con la que jugué fue la de 2004, pero no empecé a competir hasta el FIFA 17”, revela. “Me aficioné al FIFA porque siempre me ha encantado el fútbol. Comencé a jugar al fútbol real cuando tenía cuatro años y al llegar a casa después de entrenar jugaba al FIFA con mi padre. El fútbol es mi pasión y, ya que sobre el césped no llegué muy lejos, el FIFA ha resultado una buena opción alternativa”.