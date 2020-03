FIFA eWorld Cup 2020™

View this post on Instagram

Am Wochenende war ich zu Gast beim Hylo Eye Care Cup 2020 in Saarbrücken. Vielen Dank für die Einladung an @esportsunitedsaar und die überragende Gastfreundschaft. Es war ein großartiges Turnier mit über 80 Teilnehmern, international mit vielen guten Spielern besetzt. Wirklich tolle Organisation von Euch und den vielen Zuschauern!👏 Leider musste ich mich in den Top 16 sehr unglücklich nach Elfmeterschießen geschlagen gegeben. Trotzdem Gg an alle meine Gegner, habe mich besonders gefreut, dass @alex_gratz82 noch sein letztes Gruppenspiel gewinnen konnte! ♥️ -- Die Weekend League habe ich übrigens mit 14:2 beendet. Einfach zu hart bei dem aktuellen Game 27 Spiele an einem Tag zu spielen, die 1. Niederlage kam bei 11:0, danach war die Motivation dann weg... Nächste Woche wird dann wieder durchgezogen💪 #vfbesports #teamniklugi #fifa20 #motivation #weekend