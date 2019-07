FIFA eWorld Cup 2019™

Además de llegar a la Gran Final después de haber liderado la clasificación durante tanto tiempo, a ‘Tekkz’ también le motiva el recuerdo de haberse quedado fuera de la última edición de la prueba reina.

“El año pasado, en las eliminatorias de Ámsterdam, perdí un partido eliminatorio y no me clasifiqué para la Gran Final”, señala. “Es una de las peores cosas que te pueden pasar en los deportes electrónicos, pero a mí me ayudó a tener aún más determinación este año”.

¿Será capaz ‘Tekkz’ de acabar con ese fantasma del pasado y ganar su primer título de la eWorld Cup?

Palmarés en el FIFA 19