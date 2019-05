FIFA eWorld Cup 2019™

“El apodo de ‘Hombre de hielo’ proviene de Brandon Smith y Richard Buckley, los famosos comentaristas del FIFA , si no me equivoco”, afirma 'Nicolas99fc' a FIFA.com . “Me pusieron ese apodo en las eliminatorias del FIFA 18 de Ámsterdam”.

Escalada a la cima

La ascensión de 'Nicolas99fc' hasta ser internacional con Argentina en el FIFA de EA SPORTS comenzó en 2006, cuando el jugador presente en dos grandes finales empezó a practicar con este juego.

“La primera edición del FIFA con la que jugué fue el FIFA 06. También tenía el Pro Evolution Soccer (PES), y hasta 2010 jugaba más al PES que al FIFA. Todo el mundo hablaba de que el FIFA 11 era un juego muy bueno y de que había superado al PES en cuanto a jugabilidad, así que decidí probarlo”.

'Nicolas99fc', actualmente el jugador número 1 del mundo con la PlayStation, sigue mostrándose modesto pese a que viene liderando continuamente la clasificación de su consola durante toda la temporada.

“No me siento el número 1 de mi consola. Me parece que hay jugadores mejores que yo, como 'StefanoPinna' o 'Joksan'”, señala en relación al belga y al estadounidense, que ocupan actualmente la 3ª y la 5ª posición en la clasificación de las Series Globales del FIFA 19. “Además, tengo errores que necesito corregir, así que ese tipo de cosas no me permiten creer que sea el mejor de mi consola”.

Como cualquier profesional modélico en la cima, 'Nicolas99fc' se esfuerza constantemente por seguir mejorando su juego. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que ahora, con la FIFA eWorld Cup™ en el horizonte?

“Creo que necesito mejorar en todos los aspectos, pero si nos centrásemos en algo en concreto, yo diría la faceta ofensiva”, señala. “Tengo momentos en los que soy muy creativo y otros en los que no”. Mientras se acerca el tramo final de la temporada, ¿será 2019 el año en que el Hombre de hielo se imponga en la eWorld Cup?