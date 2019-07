FIFA eWorld Cup 2019™

Los mejores jugadores del FIFA se citan en Londres

Lucharán por la prestigiosa FIFA eWorld Cup del 2 al 4 de agosto. ¡Compra tus entradas!

¿Quién se proclamará campeón del mundo del FIFA 19 de EA SPORTS?

Los treinta y dos mejores jugadores del planeta lucharán por el trono en la cita más importante de la temporada del FIFA 19 de EA SPORTS: la FIFA eWorld Cup™, que pondrá además el colofón a la campaña.

La Gran Final, que regresa al The O2 de Londres, se disputa del 2 al 4 de agosto. El campeón se llevará nada menos que 250.000 dólares en metálico, el codiciado trofeo y un viaje a la ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards.

El drama, la emoción y un aluvión de goles están garantizados a lo largo de tres jornadas repletas de acción, en las que la élite de los jugadores del FIFA competirá por ceñirse la corona de campeón del FIFA 19 de EA SPORTS.