FIFA eWorld Cup 2019™

El ex futbolista de 30 años, en efecto, ha acumulado una cantidad considerable de suscriptores publicando vídeos del FIFA en su canal de Youtube, WLPSKS –abreviatura de Wendell Lira Puskás–; y un montón de seguidores en Instagram y Twitter.

“Mi vida ha cambiado muchísimo”, explica. “Me he hecho realmente famoso como videojugador. Algunas veces, cuando voy a los sitios y la gente me reconoce, simplemente no me lo puedo creer”.

“José Aldo, el ex campeón [de artes marciales mixtas] de la UFC, vino a mí para pedirme que lo entrenara un poco. ¡No me lo podía creer! Los futbolistas también recurren mucho a mí para aprender: [Lucas] Paquetá, Gustavo Henrique del Santos, Bruno Henrique del Flamengo, Taison del Shakhtar... Es asombroso”.

La vertiente competitiva del FIFA, desde luego, cotiza al alza en Brasil.

“Es la primera vez en la historia que hemos tenido tantos brasileños en la eWorld Cup”, resalta Wendell. “Estamos muy contentos”.

“Creo que Pedro Resende era quien más opciones tenía de ganar. Entreno con él, juego contra él, y tiene muchísimo talento. Sé que puede ganar la competición en el futuro”, asevera.

“En todo caso, Brasil se merece una felicitación por tener cinco participantes. Espero que estemos seis, siete u ocho el año que viene”.