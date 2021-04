En una situación normal no tendríamos esto en cuenta, pero a día de hoy son temas fundamentales e importantes. Ya lo hemos visto en las concentraciones del Europeo, que nos han servido de experiencia y conocimiento de la situación y ver cómo podemos darle solución a estos problemas.

Al final no es lo mismo que el jugador pueda llegar en una situación de preparación física óptima, sino que él mismo tiene que poder llegar a ese nivel competitivo, que se lo da la preparación y los amistosos. Debe llegar al Mundial con ese punto de confianza en su juego y en el equipo.

Lo fue mucho más el Mundial de Colombia de 2016, donde por desgracia no tuvimos el tiempo de preparación que deseábamos. En ese aspecto tenemos la experiencia de ese precedente. Hay que intentar tener más días de preparación.

Muchas veces hay jugadores en un gran estado de forma, pero si hay poco tiempo para adaptarlo a la filosofía y la idea de juego de la selección quizás en ese momento no es recomendable incorporarlos. La situación actual nos ha obligado a abrir el abanico de jugadores y es muy positivo por la situación de sana competitividad. Todos quieren estar en la selección. Tenemos una plantilla amplia y una gran capacidad para saber adaptarnos a cualquier situación.

Sí que es verdad que las selecciones más importantes y fuertes siguen siendo las mejor preparadas y cualificadas para llegar lo más lejos posible, aunque el abanico se va abriendo. El Mundial anterior ya lo ganó Argentina ante Rusia , Irán en semifinales … Cada vez más otras selecciones van optando ya no a dar sorpresas sino a los títulos y a estar en las eliminatorias más importantes. Incluso selecciones de África o de Asia…

España tiene una mentalidad ganadora y siempre está obligada a estar en las finales y a ganar. Si en el anterior Euro estuvimos en la final, el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a la final y ganarla. En el Mundial de 2016 no se pudo pasar de cuartos , y aunque hubiéramos llegado a la final, el objetivo para Lituania hubiera seguido siendo llegar a la final. No pensamos en espinas clavadas.

¿En lo personal sientes esa presión por lograrlo?

La presión según como se enfoque, puede ser positiva o negativa. Si la enfocamos como algo que está constantemente trayendo malas sensaciones, puede ser, pero nuestra idea es trasladarla a nuestra mentalidad ganadora. Tiene que ser una vía para un nivel de exigencia mayor.

Con esta mentalidad, la presión la vamos a utilizar para sacar algo positivo: trabajar un poco más cada día; exigirnos más en cada partido; y tener las garantías de que en los momentos importantes la mentalidad competitiva de los jugadores y la selección será un punto a favor y no en contra.

Mundial en septiembre y EURO en enero de 2021, apenas cuatro meses entre los dos torneos. ¿Te gusta?

Ni me gusta ni me disgusta. Tenemos que adaptarnos al calendario y lo que en un principio podemos pensar que es algo negativo se puede convertir en algo positivo. Puedes hacer un buen Mundial y trasladar la dinámica competitiva y todo el trabajo al Europeo, o al contrario, que no se dé un buen Mundial y el Europeo sea una vía para corregir posibles errores

¿Cuesta mantener la concentración y la ambición del grupo con dos grandes torneos casi seguidos?

Ellos tienen suficiente ambición y ganas. Desde que acabó el Europeo de 2018 van a ser más de tres años sin un gran torneo. Todo el tiempo ha sido torneos amistosos, preparación, trabajo de clasificación para Europeo y Mundial.

Llevamos mucho tiempo trabajando, sacrificados. El jugador lo que quiere es jugar grandes torneos y su recompensa ahora es pelear por lo que todos los jugadores sueñan. A nivel de ambición van a estar encantados de tener esos dos torneos cerca y al alcance de la mano.