Guatemala será el anfitrión del clasificatorio de Concacaf

Se disputará entre el 3 y 9 de mayo

“Vamos a pelear la final”, Estuardo de León, seleccionador de Guatemala

Cuando Estuardo de León era joven, la dura vida del barrio en la Zona 18 de Guatemala le dio a elegir entre dos caminos. Uno, el más fácil, trataba sobre drogas, violencia y dinero fácil; dinero que, por cierto, le hacía falta.

La segunda opción era un proyecto de vida mucho más incierto, a largo plazo y sin dinero de por medio. Y ese fue el que eligió. “El fútbol me ayudó de gran manera a salir adelante. Mi barrio era un lugar, como tantos en el mundo, donde era más fácil entrar a las drogas y a la delincuencia, que tener una carrera en cualquier deporte. Yo, por suerte, tenía la bendición de vivir a tres cuadras de las canchas de fútbol”, comenta en una plática exclusiva con FIFA.com.

Las ganas de destacar en el mundo del fútsal lo llevó a hacer grandes sacrificios para poder representar a Guatemala en la cancha. “En 1998 aparecen unas canchas privadas de fútsal y en el año 2000 el Profe. Ferretti me llama para participar en las pruebas que iba a haber de cara al Mundial que nosotros íbamos a organizar”.

“Sin embargo, yo dejé de jugar como un mes porque estaban viendo a demasiados jugadores y yo estaba estudiando una licenciatura en deportes, entonces quería salir a tiempo de la carrera y dejé de entrenar. Pero me junté con el Profe. Ferretti y él me mencionó que sí tenía grandes posibilidades de quedarme y ahí fue cuando me empecé a enamorar profundamente de este juego”.

Pero ahí no se detuvieron los sacrificios. “Yo siempre trabajé mientras jugaba. En el año 2000 los entrenamientos eran en la noche, entonces yo trabajaba dando clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de ahí me iba a la cancha para esperar el entrenamiento. Mi rutina siempre fue estudiar, trabajar y entrenar”.

“El 2008 fue de mucho sacrificio. Hacía gimnasio de 5 a 6 de la mañana. De ahí a un colegio de 7 am a 1 pm y luego a otro colegio a entrenar niños pequeños de 2 a 4 pm. También ya empezaba a entrenar a un equipo de fútsal en la categoría de ascenso de 5:30 pm a 7:30 pm y, finalmente, de 8 a 10 de la noche me tocaba el entrenamiento con la selección. Y así fue durante todo el 2008, el único año donde logramos pasar de ronda en el Mundial”.