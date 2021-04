El venezolano se lesionó en la eliminatoria para Lituania

La pandemia le permitió recuperarse para el Mundial

Habla de lo que vivió, la preparación y el objetivo vinotinto

Promediaba el partido más trascendente de su selección cuando Alfredo de Jesús Vidal sintió que algo andaba mal, miró para el banco y pidió el cambio.

Al costado del parqué, habló con el médico e intentó un pique en velocidad, “pero la rodilla se me fue”. Adentro, Venezuela seguía batallando contra Chile por su primera clasificación para una Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

“Me calmé e intenté sumar desde afuera, pero queriendo estar en el tabloncillo pese a que no podía”, cuenta Vidal a FIFA.com. “Con el pitazo final me olvidé del dolor, de la tristeza por los proyectos que podían demorarse, y me puse a festejar", agrega el ala de 27 años, quien aportó un gol para la gesta, ante Bolivia.

Con esa victoria sobre Chile por 3-2, en el cierre de la fase de grupos de la eliminatoria sudamericana, Venezuela no solo avanzó a las semifinales del torneo, sino también logró la histórica clasificación al Mundial de Lituania. “Fue una sensación demasiado enorme, me llenó de felicidad a mi y todos los que amamos el futsal venezolano”.