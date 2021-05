Todos nos hacemos esa pregunta y yo siempre hago la misma reflexión y es que no me veo con derecho a quejarme de nada de lo que viví. Tuve una vida deportiva absolutamente plena, satisfactoria y enriquecedora en todos los sentidos. Seguro que pude hacer cosas mejor o pude haber tomado otras decisiones, pero sería muy injusto cambiar nada porque lo que viví fue inolvidable.

Orgullo y privilegio por haber disfrutado de un deporte maravilloso que me permitió con mis clubes y la selección disfrutar de momentos inolvidables más allá de victorias y derrotas. Cuando te retiras te das cuenta de lo afortunado que eres y que no hay nada comparable a todo lo que has vivido como jugador.

¿Qué te dieron en Murcia para estar 13 años allí?

Nos encontramos en el camino dos realidades con mucho en común sobre lo que es un club y sus valores y la manera de entender el fútbol sala. En 2001 necesitaba ese salto a un gran equipo y ElPozo estaba en un momento complejo con un nuevo proyecto. Fue una relación fructífera para ambas partes y desde mi punto de vista tengo un agradecimiento enorme al club.

¿Si tuvieras que elegir un momento de tu carrera?

Es difícil… Conforme vas haciéndote más mayor, restas importancia a lo deportivo y les da más valor al resto, a lo importante. Cuando me preguntan por el peor momento a todo el mundo se le viene a la cabeza la derrota por penaltis en la final del Mundial [Brasil 2008] o en una Copa de Europa, pero no. Fue cuando el equipo tuvo un accidente de autobús en 2005 y yo era el primer partido que me perdía desde que había llegado a ElPozo. Te levantas por la mañana y tienes 200 llamadas perdidas, no sabes qué pasa, no hay redes sociales para informarte… Ahora todo esto tiene más valor que lo deportivo.

El otro día en una conversación con Vinicius coincidíamos y valorábamos lo que habíamos vivido independientemente del resultado. Veíamos una foto juntos antes de la final del Mundial de Tailandia, que él tuvo la suerte de ganar y nosotros no. Poder estar en ese instante, en ese lugar, ser un elegido para estar en esa final y disfrutarlo… Elegir un momento es muy difícil, y quedarte con algo específico tras 20 años de carrera sería injusto.