República Checa jugará su cuarta Copa Mundial de Futsal

"Nos clasificaremos para los cruces", apunta su capitán

"Debemos ser más fuertes psicológicamente", dice su entrenador

¡Qué manera de sufrir! En noviembre del año pasado, la República Checa venció a Croacia en penales y selló su billete para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™.

En el partido de vuelta de la repesca europea, disputado en Brno, Jiri Vokoun, de 24 años, transformó el octavo y decisivo lanzamiento desde los seis metros y certificó la cuarta presencia de su país en una Copa Mundial, después de las ediciones de 2004, 2008 y 2012.

"Estaba nervioso antes de chutar el penal. Intenté no pensar en todo lo que había en juego en ese partido. Me dije a mí mismo que simplemente cerraría los ojos y chutaría. Por suerte, lo metí. Cuando vi el balón en el fondo de la red, no sabía muy bien cómo reaccionar, pero entonces vi que mis compañeros de equipo corrían hacia mí y me invadió una euforia increíble", cuenta el autor del tanto decisivo.

En el caso de que Lituania vuelva a tener que recurrir a una tanda de penales, el versátil jugador del AC Sparta Praga no se escondería: "No puedo garantizar que lanzaría uno, pero si me lo piden, allí estaré".

En su última participación mundialista, hace ocho años en Tailandia, el combinado checo alcanzó los octavos de final, su mejor resultado hasta la fecha. Allí, sin embargo, cayó ante Rusia. "Desde la Copa Mundial disputada en China Taipéi en 2004 solamente nos hemos perdido la edición de Colombia. Ahora volvemos a estar en un Mundial y estamos muy contentos", afirma el seleccionador Tomas Neumann.

Para el técnico, de 50 años, esta será su tercera participación mundialista con la República Checa, y confía mucho en sus hombres: "Tenemos jugadores extraordinarios con un espíritu de equipo fuera de lo común, y eso nos hace especialmente fuertes. Para ser aún más fuertes, tendremos que trabajar en nuestra fortaleza mental. Mis jugadores deben jugar con más confianza todavía".