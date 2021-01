Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2021

Sobre la comunidad del futsal en Lituania...

El futsal no es un deporte profesional en nuestro país, sino semiprofesional. La Copa Mundial de Futsal de la FIFA ha dado un buen impulso a los clubes y jugadores de fútbol sala para alcanzar el profesionalismo. Es algo que se nota en los equipos y en los jugadores cada vez que hay una convocatoria de la selección: venimos a trabajar, no a descansar. Creo que la comunidad del futsal en Lituania está creciendo, y no dejará de hacerlo tras el Mundial. De hecho, creo que crecerá aún más.

¿En qué medida ha cambiado la Copa Mundial de Futsal de la FIFA la imagen de este deporte en Lituania?

Últimamente recibimos una mayor atención mediática, hay más convocatorias de la selección, los preparativos son más intensos. Todos están ilusionados con esta Copa Mundial. Es una pena que, por culpa de esta situación, el torneo haya tenido que posponerse un año. A pesar de eso, las sensaciones son positivas y todos estamos muy motivados para dejarnos la piel en la pista.

¿Por qué empezó a jugar al fútbol sala?

Antes jugaba al fútbol, pero sufrí algunos problemas de salud que me impidieron seguir jugando, así que me cambié al futsal. Lo había practicado de pequeño, incluso fui campeón con el colegio. El futsal me ha fascinado desde que era niño, y a los 16 años empecé a jugar a un nivel más alto. Me gusta porque es un deporte más veloz, más dinámico, en el que se marcan muchos goles y en el que hay muchas variantes tácticas en las jugadas a balón parado. Me cautivó y ya no quise dejarlo nunca.

¿Enfrentarse a algunos clubes punteros de Europa les ha servido para ganar experiencia?

Por supuesto. Jugar contra equipos como Inter, Barcelona o Tyumen es una experiencia extraordinaria. Tienen jugadores de muchísima calidad que también estarán presentes en la Copa Mundial, y eso nos permitirá adquirir más experiencia. Nos ayudará a lidiar mejor con la presión y la ansiedad cuando nos veamos las caras con selecciones tan potentes. Jugar contra equipos punteros nos permitirá prepararnos mejor para el próximo Mundial.

Lógicamente, todos estamos trabajando a tope. El seleccionador nos dice que no debemos tener miedo antes de ningún partido, porque nuestros rivales también son personas y puede pasar cualquier cosa, sobre todo si estamos decididos a darlo todo. Hemos cosechado buenos resultados, pero todavía hay margen de mejora. Estos partidos nos han servido para ver lo que debemos mejorar tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Hicimos historia al sumar dos victorias seguidas, pero fueron mucho más que eso: demostramos carácter y nuestro esfuerzo en los entrenamientos se vio recompensado. Aquello nos dio una gran inyección de confianza a todos. Todos los jugadores están motivados y llegaremos bien preparados al torneo.