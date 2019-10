Kaká visita la sede de la FIFA: "Lo más importante es mejorar la vida de las personas"

La FIFA Legend visitó la sede de la FIFA en Zúrich

El brasileño se reunió con el Presidente Infantino

Su deseo: "Conocer cómo se organiza el mundo del fútbol"

Kaká, uno de los integrantes de las FIFA Legends, retornó el miércoles 9 de octubre a Zúrich —la ciudad donde se le distinguió como Jugador del Año en 2007—, en la que ha sido su primera visita a la sede de la FIFA.

El ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ 2002 se reunió con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y conversó con algunos expertos de la FIFA para conocer mejor la labor general de la Federación Internacional en proyectos como la innovación en el fútbol, la transformación digital y las actividades de los medios de comunicación.

"He venido a la FIFA porque deseo conocer de primera mano cómo se organiza el mundo del fútbol. Es una tarea compleja y emocionante, ya que el fútbol se juega en todas partes. La complejidad que entraña la organización del deporte más popular del planeta es algo que no llegas a ver en tu carrera como futbolista, puesto que los torneos proyectan un solo aspecto de la labor de la FIFA. En los últimos años, se han producido grandes cambios en el mundo del fútbol. Por ejemplo, en mis años sobre las canchas la tecnología no era lo que es hoy día. Tenía muchas ganas de conocer cómo la FIFA integra todos estos cambios en sus competiciones y en su actividad cotidiana", comentó Kaká, quien luego de retirarse de las canchas ha invertido en su educación y recibió recientemente su diplomado del programa ejecutivo FIFA/CIES en administración deportiva, organizado en Brazil por la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

"Hemos de maximizar la influencia del fútbol en la vida de las personas y esto es algo en lo que la Fundación FIFA, que dirige Youri Djorkaeff, desempeña un papel fundamental. A lo largo de mi trayectoria futbolística, siempre respaldé ese principio y será un placer seguir contribuyendo como integrante del Programa FIFA Legends en diversos proyectos e iniciativas que apunten en esa dirección. De hecho, estoy encantado de que se me haya invitado al Líbano este fin de semana para participar en la presentación de un proyecto del Programa Football for Schools, que gestiona la Fundación FIFA".

Kaká también visitó el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, donde echó un vistazo al trofeo del Mundial que levantó en 2002 con la Canarinha.

"He disputado varios torneos de la FIFA, pero ver la organización entre bastidores es algo muy diferente. No sabía que, actualmente, la FIFA tiene casi mil empleados de 60 nacionalidades. Gente de todo el mundo a la que le entusiasma el fútbol y entre los que están muchos compatriotas brasileños. Fue un verdadero placer charlar con los expertos de la FIFA de varias divisiones como las de Transformación e Innovación Digitales, Torneos y Eventos y Comunicación", concluyó Kaká.