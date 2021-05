Grupo A

"Creo que será un grupo difícil. Va a ser difícil llegar a la fase de eliminatorias, pero nuestro objetivo no es sólo pasar la fase de grupos, sino ganar el oro, así que, sea cual sea el grupo en el que estemos, ese objetivo no va a cambiar. Necesitamos jugadores que puedan tener un impacto en el campo, que hayan sido miembros fundamentales de la selección, que puedan mantener al equipo firme con su experiencia y que trabajen bien con los jugadores sub-24". Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón

Grupo B

"El fútbol tiene cosas del ayer, porque uno no puede olvidarse su historia para seguir avanzando, puede soñar, ilusionarse, programar a futuro, pero la realidad, el fútbol, es el hoy. Entonces, podemos aspirar a mejorar aquello, pero no atarnos a resultados anteriores, porque no son ni los mismos jugadores, ni el mismo entrenador ni el mismo torneo. Las comparaciones no valen en este caso".

Honduras coach Miguel Falero, seleccionador de Honduras, sobre la presión de repetir el cuarto puesto de Río 2016.