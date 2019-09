No en vano, lleva muchos años haciendo una grandísima labor en las categorías inferiores de la Federación Alemana de Fútbol. De hecho, numerosos jugadores del combinado absoluto actual se han formado a las órdenes de este exdelantero en su etapa juvenil.

Al técnico alemán Stefan Kuntz, de 56 años, no le gusta el protagonismo. Sin embargo, este campeón de Europa de 1996 tiene razones más que de sobra para ser una de las voces más autorizadas del fútbol de su país.

Actualmente, estamos planteándonos muchas cosas, y también queremos incorporar novedades en este proceso para, en última instancia, regresar a largo plazo a la cúspide mundial. Eso sí, también hay que subrayar que en la promoción del talento y en el trabajo de cantera no se trata solamente de ganar títulos en las categorías sub-17 y sub-19, sino de formar futbolistas profesionales y jugadores que lleguen a la selección absoluta. Y, lógicamente, adquirir la máxima experiencia posible en Eurocopas y Mundiales siempre ayuda. Julian Brandt, por ejemplo, llegó a su primer Mundial con la absoluta con cinco fases finales de torneos internacionales a sus espaldas. Y también hay que tratar el desarrollo de cada jugador de manera individual. Algunos maduran más tarde, pero eso no tiene por qué ser luego una desventaja en su carrera profesional.

Presentes en los Juegos Olímpicos, pero no así en los Mundiales Sub-17 y Sub-20. ¿Cómo se explica esto? No todas las generaciones son igual de potentes. Los chicos que tenemos ahora en las categorías inferiores no son tan buenos como los de años anteriores. Además, nuestros rivales en categorías juveniles han evolucionado muchísimo en los últimos años y, por si fuera poco, la fase de clasificación para el Mundial Sub-20, que llega en categoría sub-19, es despiadada.

Muchos integrantes de su selección sub-21 militan ya en la Bundesliga. ¿Está satisfecho con el desarrollo actual? Desde hace unos años, los jóvenes talentos alemanes juegan con mayor asiduidad en las grandes ligas. Aunque, de un tiempo a esta parte, hemos observado una tendencia opuesta, y es que hay muchos jugadores jóvenes extranjeros que recalan en la Bundesliga. Nosotros no nos cansamos de decir que, si nuestros chavales reciben la misma confianza y los mismos minutos de juego, acabarán siendo igual de buenos. Y así lo han demostrado algunos integrantes del equipo que llevamos al último Campeonato Europeo.

En Río 2016 consiguieron la plata. ¿Ahora irán a por el oro? Todavía es muy pronto para hacer pronósticos. No sabemos con qué jugadores podremos contar, con qué equipos viajarán las demás selecciones ni a quién nos enfrentaremos.

Hace dos años, Inglaterra conquistó el título en ambas categorías, pero tampoco estará en ninguno de los dos torneos en 2019. ¿Le sorprende?

Si, aunque en las categorías inferiores nunca se puede comparar una generación con otra. Tener una buena hornada de jugadores sub-17 no te garantiza que la próxima vaya a ser igual de buena.

La selección alemana absoluta recibió muchas críticas tras su eliminación en la Copa Mundial de 2018. ¿Estaban justificadas?

En cuanto al rendimiento en la cancha, sí. No jugamos bien y no cumplimos nuestras expectativas, por eso se analizó y se evaluó todo el Mundial. En cualquier caso, surgieron muchos debates en torno a los jugadores y al seleccionador que fueron injustos. Porque, previamente, Jogi Loew había hecho un trabajo fantástico a lo largo de 14 años, y siempre metía al equipo en semifinales como mínimo. En este sentido, no deberían ponerse en duda sus cualidades después de un mal Mundial.

¿A qué jugadores les augura una gran carrera?

No me gusta destacar a nadie, pero en el Campeonato Europeo Sub-21 de 2019 tuvimos a varios jugadores que ya han disfrutado de sus primeros minutos con la absoluta. Son futbolistas que van por el buen camino, pero tienen que ser consecuentes y no salirse de él para seguir progresando y llegar a lo más alto.

Se está especulando mucho sobre la era posterior a Loew. ¿Le gustaría tomar las riendas de la selección absoluta? ¿O preferiría volver a entrenar en un club?

No es algo que esté considerando en estos momentos. Tenemos un seleccionador fantástico, y yo estoy concentrado en mi labor con la sub-21. Además, con los Juegos Olímpicos y el siguiente Campeonato Europeo tenemos dos retos muy interesantes por delante.