La liga surcoreana arranca este fin de semana

Oh Sehun, delantero del Sangmu, apunta alto en esta nueva campaña

La joven estrella nacional se fija en su ídolo Kim Shinwook

Un delantero centro imponente, exjugador de Ulsan Hyundai y un juego aéreo portentoso aunado con un instinto depredador excepcional.

Parece la descripción de Kim Shinwook, delantero de la selección de República de Corea y del Shanghai Shenhua. De hecho, son las cualidades que definen perfectamente al fenomenal goleador de 32 años, que ha sido atacante de losGuerreros Taeguk en la Copa Mundial de la FIFA™.

No obstante, estas son también las características de una nueva estrella que asoma ya en el horizonte. De hecho, a Oh Sehun se le ha comparado con Kim Shinwook por su rendimiento en los últimos años en las categorías inferiores de la selección nacional.

Este larguirucho ariete de 21 años destacó con la República de Corea en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, donde consiguió su mejor resultado histórico al quedar subcampeona. A continuación, sobresalió en el Campeonato Sub-23 de la AFC 2020, disputado en enero, donde los surcoreanos se proclamaron campeones y sellaron su billete para el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de Tokio.

Oh Sehun, que abandonó en diciembre la disciplina del Ulsan para recalar en el club militar Sangju Sangmu FC y cumplir así el servicio con su país, no duda en señalar a Kim como su ejemplo a seguir. "Es mi ídolo", cuenta en su entrevista con FIFA.com. "He crecido viéndole jugar e imitando su estilo de juego".