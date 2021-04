Leal busca que Costa Rica vuelva a los Juegos Olímpicos

Experiencia en Europa y Estados Unidos, de su lado

"Sería bonito después de tanto tiempo clasificar"

Hasta los 12 años, para el costarricense Randall Leal el fútbol era un asunto de mera diversión. Jugar en su barrio de Moravia, recibir halagos de los amigos por su buen nivel y luego volver a una muy humilde casa con sus papás...

Pero entonces su vida comenzó a girar muy rápido. Su padre por fin lo dejó probarse en el Saprissa, donde se quedó, y luego le anunciaron que la familia se hacía más grande:

“Cuando mi hermano llegó al mundo, yo estaba comenzando a jugar a los 14 años. En ese entonces mi mamá tenía 43 años y por la edad era un embarazo riesgoso. Les dije a mis papás que yo me iba a hacer cargo de ellos y de mi hermanito, que me iba a esforzar el doble para sacarlos adelante. Nosotros no éramos gente de dinero, entonces él fue la motivación para salir adelante”, comenta en una charla exclusiva con FIFA.com.

Y, hasta la fecha, ha ido cumpliendo. Porque cuando las cosas no están saliendo bien en las canchas, Leal es un luchador incansable tira de su mentalidad de hierro para dejarlo todo y volver a conectar a la pelota.

Tan es así, que el esfuerzo de sus primeros años se convirtió en el premio de irse al fútbol de Europa muy joven. “Salí rumbo a Bélgica a los 18 años con el RKV Malinas. Ahí estuve tres años. El primero me fue muy bien: debuté y jugué bastantes minutos. Extendí mi contrato y cuando firmé, a la semana cambiaron al entrenador. Ahí me costó más y no me fue tan bien”.

“Yo quería mantenerme ahí como aprendizaje. Lo que iba a aprender ahí no lo iba a aprender en Costa Rica, así que me quedé un par de años más. A veces la gente piensa que porque uno se va a Europa todo es perfecto, pero no: sí era complicado. Y sufría en silencio, porque no quería preocupar a mis papás. Sobre todo a mi mamá, porque ella decía que se iba a limpiar casas para tener dinero y que yo pudiera regresar. Pero mi papá siempre manejó bien la situación y me dio fuerzas para quedarme”.

Luego de ese trío de temporadas, Leal entendió que era el momento de volver. Los tiempos habían cambiado y era ahora o nunca:

“Yo quería ya volver a Costa Rica porque en ese momento la selección había ido al Mundial de Rusia y, después de eso, comenzaron a decir que iban a cambiar jugadores, buscar una nueva generación. Yo quería entonces volver a Saprissa para estar más cerca de la selección. Y fue una buena decisión: me fue bien en Saprissa y sí llegué a la selección”.