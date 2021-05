Oribe Peralta, medallista de oro, recuerda el pasado y aconseja a los jóvenes

Los Juegos Olímpicos, una experiencia única

"Ganar una medalla de oro significa muchísimo"

Las expectativas eran bastante altas. Para el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino Londres 2012, México llegaba siendo campeón mundial sub-17 y tercer lugar sub-20, ambos logros conseguidos solo un año antes. Una camada de jóvenes gran mentalidad y que ya sabían lo que era ganar al más alto nivel de competencia, entusiasmaba a los aficionados del Tri…

Sin embargo, la realidad era más compleja. México aterrizaba a la cita en Londres 2012 con sus dos últimos juegos de preparación perdidos ante España y Japón. El camino a Wembley lucía muy borroso, pero los jugadores nunca perdieron la fe.

Empataron sin goles su primer encuentro ante República de Corea. Y, desde entonces, el camino fue para arriba. “Ya haciendo retrospectiva y viéndolo a muchos años de distancia de aquel gran logro, sigues con esa misma satisfacción de decir: ‘lo conseguimos a pesar de que muchos no creían en nosotros’. Conseguimos algo muy importante para México y, principalmente, para nosotros”, comenta en exclusiva a FIFA.com Oribe Peralta, protagonista de aquel Tri.

Senegal en cuartos, Japón en semifinales, México terminó por disputar la gloria olímpica ante Brasil, donde ganaron 2-1, los dos tantos cortesía de Peralta. "Me quedo con el segundo gol, sin dudas. Fue algo muy padre porque habíamos practicado mucho tiempo esa jugada y no se había presentado la oportunidad; también estaba la curiosidad de que en los entrenamientos no nos salía tan bien. Pero con ese gol tranquilizamos las aguas. Ellos se venían muy encima, entonces ese gol nos hizo sentirnos un poco más cerca de la medalla".

“Todo esto fue algo impresionante para mi carrera porque para mí el competir en cualquier torneo internacional representando a México era una satisfacción muy grande, y poder ser de los primeros futbolistas que ganaron una medalla de oro para México realmente significa muchísimo”.