⌛️ ONE DAY TO GO!



🇦🇹🇧🇪🇭🇷🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇵🇱🇷🇴🇷🇸🇪🇸



#⃣ #U21EURO pic.twitter.com/o6PrixzqWb