“Procuro recorrer la ciudad y aprender todo lo que puedo de Australia. Hice un esfuerzo por no frecuentar a la comunidad española que hay aquí, simplemente porque quería integrarme. Y he hecho muchos buenos amigos”.

“De joven lo que quería de verdad era ser reconocido por mis aptitudes como futbolista y por lo que hacía dentro del campo. Ahora que soy algo mayor me he dado cuenta de que tengo una plataforma única para transmitir un mensaje positivo ”, explica.

El deporte es para él un recurso perfecto para la integración y para conseguir ser aceptado. “En la escuela yo era de los más populares porque se me daba bien el fútbol. Me ayudó a convertirme en una persona extrovertida y a ser feliz, nada más. El deporte puede contribuir a integrar a la gente en la sociedad de muchas formas, y es una herramienta muy útil”.

“Yo nunca me he obsesionado con la mano, y pienso que es por el deporte. Nunca pensé en ello como algo negativo o positivo, porque no siempre sabemos cuáles son las decisiones que otros toman acerca de nosotros. Yo siempre he sido así, sencillamente”.

“Servir de modelo es algo hermoso. Cuando yo era niño no había ningún modelo, así que me encantaría poder ayudar. Estaría muy bien ver a otros futbolistas de máximo nivel con una discapacidad”, concluye.