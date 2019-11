View this post on Instagram

🇺🇸🇳🇱⚽️🏆 女子W杯決勝をリヨンで観戦してきました‼︎ まさかW杯の空気を現地で味わえるなんて🤩 素晴らしいチャンスを作ってくれた @fifafanmovement ありがとうございます✨ キックオフのころには、 6万人近く入るスタジアムがほぼ満員に‼︎ サポーター達の声援に圧倒されました😳 ・ I had an unforgettable day!! Thank you @fifafanmovement for arranging this trip to see the FWWC Final. That was really really exciting and amazing experience for me. Also it was so nice to meet other Fan Movement members! ・ #myFIFAWWC #0707 #lyon #onlylyon #WeLiveFootball #fwwc #fifawwc #DaretoShine #wwc #wwc2019 #womensworldcup #worldcup #usa #uswnt #netherlands #アメリカ #オランダ #holland #ワールドカップ #W杯 #決勝 #W杯決勝 #parcolympiquelyonnais #final #wwcfinal #イラストレーター #Marika #茉莉香 @fifawomensworldcup @fifaworldcup @uswnt @oranjeleeuwinnen