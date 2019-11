View this post on Instagram

بقلب في الـgopro انهارده لقيت الصورة دي!📸 من كتر عصبيتي بعد ماتش روسيا ماشوفتش اي حاجة صورتها يوم الماتش ده لحد انهارده!!🤬 كان عندي أمل كبير أوي اننا نكسب يومها.. بس ماكنتش لسه عارف الي بيحصل في الكواليس😕