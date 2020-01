La selección brasileña femenina, por su parte, fue la más destacada: cosechó seis victorias en otros tantos partidos, firmó un balance de 63 goles a favor y solo seis en contra y derrotó con claridad a Polonia en la final (4-0).

"¡Increíble, increíble! Mi sueño se ha hecho realidad. Hemos logrado algo con lo que llevábamos soñando muchos años. Por fin lo hemos conseguido. Somos campeonas del mundo", declaró al término del partido Josiane Maria Poleski, que apenas podía contener la emoción.

"Me he esforzado tanto, he luchado tanto... El equipo siempre ha sido una piña y hemos trabajado sin descanso. Por las tardes, cuando acababa las clases, siempre iba a entrenar. Era un sacrificio muy grande, pero yo quería hacerlo a toda costa".