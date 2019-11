El delantero fue campeón del mundo y Europa con España

Es el actual máximo goleador histórico de la Roja

Dejará el fútbol al final de esta temporada

El delantero español David Villa, actualmente en las filas del Vissel Kobe japonés, anunció que dejará el fútbol profesional a finales de la presente temporada.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", dijo el jugador de 37 años en una rueda de prensa que tuvo lugar en Kobe.