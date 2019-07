“No ponían nada interesante, pero entonces vi ‘Final del Mundial Femenino : Estados Unidos-Japón’. Grité: ‘¿Por qué nadie me dijo que ponían esto?’. ¡Estaba sobreexcitada! Aluciné…”.

“Los fines de semana solía ir siempre a la casa de mi mejor amiga; a comer pizza, ver películas…”, relata a FIFA.com en relación a aquella tarde de 2015. “Pero realmente no teníamos ninguna película para ver, así que me puse a echar un vistazo por los distintos canales de televisión”.

“Ese encuentro cambió mi vida. Me enamoré de la selección femenina de Estados Unidos: su juego, deportividad, técnica, pasión… Lo sabía todo sobre el fútbol masculino, pero desde entonces me obsesioné con el fútbol femenino. Me pasaba todo el rato buscando en Google todo sobre él. Empecé a seguir a las jugadoras en las redes sociales”, recuerda.

“Había estado pensando mucho en dejar de intentar convertirme en jugadora de fútbol, pero ese día decidí que iba a hacer cualquier cosa para lograrlo”, continúa Camila.

“Tobin [Heath] me inspiró muchísimo. Era, y sigue siendo, una jugadora extraordinaria. Sus habilidades son increíbles; trabaja muy duro, y siempre está animando a sus compañeras. Pero su personalidad fuera del campo hace que la admire más todavía. No le preocupa la atención que le presten. Deseaba de veras, y lo sigo queriendo, ser como Tobin”, asevera.