Con todo, no es extraño ver a algunos hijos superar a sus padres, incluso cuando estos son campeones de la Copa Mundial.

"Antes se hablaba de Thiago y de Rafinha [Alcántara] como los hijos de Mazinho. Ahora es al revés: yo soy el padre de Thiago y de Rafinha", aseguró el brasileño, que formó parte de la selección que se proclamó campeona del mundo en Estados Unidos 1994.

Los dos hijos del centrocampista han ganado la Liga de Campeones de la UEFA con el FC Barcelona. Thiago, el mayor de los Alcántara, dirige el centro del campo del FC Bayern de Múnich, el equipo más laureado de Alemania. "Así es la vida. Mi época ya pasó, y ahora les toca triunfar a ellos. No puedo estar más feliz ni sentirme más orgulloso. Me han superado con creces".

"En cierto modo, es una suerte no haber tenido nunca a mi padre como entrenador, porque conmigo sería más exigente todavía", decía Johan Gerets, hijo de Eric, exinternacional belga y entrenador de éxito en la actualidad. "Siempre pensó que yo no era lo suficientemente bueno como para jugar en primera división, y me lo repetía una y otra vez. No es fácil tener que escuchar eso cuando eres joven".

En los casos en los que los padres sí acabaron entrenando a sus hijos, como ocurrió con los Gourcuff en el Rennes o con los Maldini en la selección italiana, las expectativas de los padres pueden dar al traste con la objetividad habitual de los entrenadores.

"Hiciera lo que hiciera, siempre me decían que era demasiado duro con él", señaló Jean-Michel Cavalli, que dirigió a su hijo Johan en el Nimes.

"La gente me dice lo mismo cuando hablamos de ese tema", añadió el jugador. "Quizá haya otros que digan lo contrario a mis espaldas, pero es algo propio de la condición humana. Aunque hay una cosa que sí tengo clara: si compito contra otro jugador con las mismas cualidades que yo, el que acaba jugando siempre es él".