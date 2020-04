View this post on Instagram

#Wirfüreuch 🚑 Für uns Rotkreuzler ist es eine Selbstverständlichkeit mitzuhelfen, wo auch immer wir in der aktuellen Lage gebraucht werden. Wenn uns Anfragen für kleine Einkaufstouren in Grünwald und drumrum erreichen, erledigen wir diese gerne - denn denkt dran: #stayathome 😷🏠 Die Zeit ist für uns Alle momentan eine Belastungsprobe. Aber wer kann, der sollte mit anpacken und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen. Stichwort: Soziales Engagement. Oder mit den Worten unseres Gründers Henry Dunant gesprochen: #tuttifratelli Schaut auf eure Nachbarn - ganz besonders auf unsere älteren Mitbürger&innen, die sich derzeit vielleicht auch einfach nur nicht mehr trauen selbst einkaufen zu gehen. Aber auch auf die Personen, welche zu den Risikogruppen gehören und lasst uns so gemeinsam mit Menschlichkeit und Solidarität die Zeit überstehen ✌🏼 Wir danken an dieser Stelle ganz besonders @javi8martinez für den Support gestern bei unserer Einkaufstour in Grünwald. Es hat uns echt megaviel Spaß mit dir zusammen gemacht 😀 und wir freuen uns schon, wenn wir dich wieder im Rahmen unseres regelmäßigen Sanitätsdienstes in der AllianzArena in Action ⚽️ sehen können 😉 #starkfürgrünwaldunddasisartal #Nachbarschaft #Unterstützung #Einkaufsservice #BRK #Bereitschaft #Grünwald #MZF #Kameradschaft