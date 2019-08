Su momento de gloria llegó en la final ante Alemania, al anotar de cabeza el 1-0 . Diría a FIFA Futbol Mundial. "Cuando me preguntan si creía que iba a hacer un gol en la final, siempre contestó lo mismo. '¿Yo un gol en la final de un Mundial? ¡Ni loco!, ¡si no tenía ninguno en la Selección!".

Siempre recordó ese instante al detalle. "Fue un centro preparado, se practicaba con la rosca -el efecto- para afuera... Cuando Burru (Jorge Burruchaga) sacó el centro fuerte y con comba, di el paso hacia adelante, de reojo vi a Schumacher que venía jugado y dije: '¡No llega!".

"Entonces, salté, me apoyé en Maradona y cabeceé... Después no vi más la pelota y salí a festejar, me arrodillé, ¡me explotaba todo!... Pensar que en la historia del fútbol argentino hay sólo cinco tipos vivos que metimos goles en una final del mundo, ¡y yo soy uno de esos cinco!".

El mito de El Tata se agigantó minutos más tarde, cuando sufrió una lesión en el hombro y el médico quería reemplazarlo. "Le dije: 'Ni se te ocurra sacarme, ni muerto me sacas'. Entonces me hice un agujero en la remera, colgué el brazo y seguí".

Así jugó el resto del partido, que Argentina ganó 3-2 para consagrarse campeón por segunda vez en su historia.