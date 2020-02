View this post on Instagram

We have goosebumps on our goosebumps. Today, @martavsilva10, accompanied by her partner @tonideion, @selecaofemininadefutebol Coach Pia Sundhage, and Marta's mum, were honoured by a Samba School at the Rio Carnival. An iconic event, recognising an icon 🇧🇷👑 . #Repost @jogadelasoficial • • • • • • Sambódromo da Marquês de Sapucaí RAINHA DA P*RRA TODA! 👑 Como a Marta e a Dona Tereza estão exuberantes na avenida. Emocionante, representando todas mulheres desse mundo! 😍 . 🎥: @redeglobo. #FutebolFeminino #Futebol #GirlPower #WomanPower #GRLPWN #VisibilidadeAoFutebolFeminino #Marta #Carnaval #Carnaval2020