El propio Fritsch descubrió al equipo a través de Facebook. “Después de sufrir un grave accidente de coche en 2005, empecé a buscar opciones para jugar al fútbol para discapacitados . Pero nunca surgió nada. Más adelante, en 2013, leí sobre una selección extraoficial para jugadores con parálisis cerebral en Alemania y me pregunté: ¿Qué es esto?”, recuerda.

“En Alemania, lamentablemente, el fútbol para personas con parálisis cerebral es relativamente desconocido", comenta el técnico, de 35 años, en su entrevista con FIFA.com . “Ya no somos deportistas paralímpicos y, por tanto, es muy difícil encontrar jugadores y patrocinadores”.

Este año, la Copa del Mundo se celebrará en Sevilla, donde participarán los 16 mejores equipos del ranking mundial. Aquí no hay fase de clasificación previa y, por lo tanto, no pueden participar aquellas selecciones que no estén entre las 16 primeras del mundo.

“Para nosotros es un gran hito el habernos clasificado, poder estar allí y poder seguir jugando. El año pasado, en el Campeonato de Europa, obtuvimos un excelente sexto puesto. Los cinco primeros pertenecen la élite mundial, por lo que podemos estar muy orgullosos de nuestra actuación".

"Queremos lograr una buena clasificación en la Copa del Mundo con el fin de ascender aún más en el ranking mundial. Es una manera de promocionarnos, y también será más fácil reclutar jugadores".

Para Fritsch este será su primer gran torneo como seleccionador, después de que decidiera asumir el cargo en 2017. Fritsch posee la Licencia A de entrenador, y ha dirigido a equipos de la Bundesliga femenina, de segunda categoría juvenil y de la Asociación Bávara de Fútbol.