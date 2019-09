Gales afronta un arduo reto rumbo a la Eurocopa 2020

Giggs analiza los obstáculos para su joven combinado

“Tengo fe en el talento que tenemos”, afirma el galés

Ryan Giggs se pasó dos décadas corriendo junto a la línea de banda con el Manchester United y la selección de Gales como un veloz extremo, así que, a priori, simplemente tuvo que modificar su perspectiva escasos metros para ubicarse en el banquillo como entrenador.

Cinco años después de haber empezado a hacer sus pinitos como técnico con los Diablos Rojos, Giggs por fin parece haberse asentado como seleccionador de su país.

Dado que como jugador profesional solamente defendió esas dos camisetas –quitando un par de semanas como capitán de la selección olímpica de Gran Bretaña–, se antoja lógico que, hasta ahora, únicamente haya entrenado también a la selección galesa y al club de toda su vida.

Aunque lleve 18 meses dirigiendo a Gales, Giggs sigue siendo en muchos sentidos un novato en el banquillo, y ahora está afrontando su examen más serio como técnico.

Actualmente, la selección galesa que maravilló en la fase final de 2016 anda rezagada en la carrera por clasificarse para la Eurocopa 2020, tras sufrir dos derrotas seguidas ante Croacia y Hungría.

FIFA.com habló con Giggs reto que tiene ante sí, de lo que supone sacar adelante a una nueva generación y de lo que siente al ver a un ex compañero nominado a un premio The Best.

Ya han pasado 18 meses desde que asumió el cargo. ¿Es así como preveía que sería una selección de Gales entrenada por Ryan Giggs?

Estoy bastante contento con la evolución de los jóvenes jugadores, acelerando su progresión y sacándolos adelante. Personalmente, ahora simplemente me gustaría tener un poco de consistencia en relación a que cuentas con unos 25 o 26 jugadores que sabes que estás seleccionando; y que todos ellos pueden cubrir cualquier posición en el equipo y saben lo que están haciendo. Lo frustrante del fútbol internacional –algo que no va a cambiar– es que realmente no sabes de qué jugadores vas a disponer hasta prácticamente el fin de semana anterior a que juegues.

Si tuviera esa estabilidad sería extraordinario, pero es muy difícil de conseguir. En líneas generales, estoy ilusionado con los jugadores que tenemos, con el equilibrio entre jugadores jóvenes y experimentados, así que estoy deseando que lleguen nuestros próximos encuentros, que vendrán enseguida en septiembre, octubre y noviembre.

Aunque, por desgracia, el equipo ha sufrido la baja de Aaron Ramsey, debe de haber supuesto una inyección de moral ver el positivo comienzo de temporada de Gareth Bale tras unos meses inciertos…

Mirándolo con perspectiva –y he estado en contacto con Gareth durante el verano–, no he estado al tanto de los detalles. No se sabía lo que iba a pasar, así que verlo participando en los últimos partidos de pretemporada y luego siendo titular en los primeros tres encuentros [de liga] es magnífico no sólo para Gareth, sino también para mí. Que venga con nosotros habiendo jugado unos pocos partidos más es una verdadera ventaja para mí.

Aunque, obviamente, Daniel James es diestro, estoy seguro de que no tendrá ningún problema en ver a un jugador del Manchester United como él avanzando por la banda izquierda con Gales…

[Risas] No, en absoluto. Tengo un montón de amigos que son aficionados del Manchester United y, en cuanto fichamos a James, empezaron a preguntarme cómo era. Es un jugador fascinante, que todavía está aprendiendo facetas del juego. Como pasa con los jóvenes extremos, su último pase y marcar más goles son cosas que ya llegarán, pero es capaz de deshacerse de los contrarios con y sin balón, y de llegar al área corriendo desde atrás, y también es un gran tipo. Es muy sensato, quiere ser el mejor y, desde la perspectiva de un hincha del United, estoy realmente ilusionado y feliz de verlo en el club.