México se presenta en Brasil como tetracampeón en fila de CONCACAF

Israel Luna, autor del gol del título

La Copa Mundial Sub-17 se jugará entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre

Si bien tiene apenas 17 años, a Israel Luna la vida ya le enseñó una de sus lecciones más valiosas: el que persevera, tarde o temprano alcanza. Porque su amor por el fútbol comenzó desde muy chiquito, pero tuvo que esquivar muchas piedras para llegar al profesionalismo:

“Comencé a jugar fútbol gracias a la escuela. Yo tenía que entrar a un deporte y mis papás decidieron meterme al fútbol. Luego fui entre siete y ocho veces a Pachuca desde los 10 años. En las pruebas me decían que no estaba preparado porque sufría de sobrepeso. A los quince años fui ya con el peso adecuado y, luego de dos semanas, por fin lo logré”.

A pesar de las dificultades, nunca pensó en renunciar a su sueño y el esfuerzo fue recompensado. En Pachuca comenzó la mejor cara de su carrera: se quedó en las fuerzas básicas, poco después fue llamado al Tri Sub-17 y el seleccionador Marío Arteaga lo consideró para el clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019.

“Yo siempre quise salir de mi zona de confort. Me caracterizo por mejorar en el día a día. Si me falta algo, lo mejoro en el instante; no lo dejo para el otro día. Y eso me ha ayudado a salir adelante”.

Con tres títulos regionales consecutivos a cuestas, el objetivo no era otro más que sumar el cuarto. Llegaron a la final de manera impecable, pero Estados Unidos se les indigestó en el partido por la gloria.

Y cuando todos comenzaban a pensar en penales, al 108’ hizo gala de su inconfundible virtud de no rendirse y anotó el gol que hizo levantar la copa a los suyos.

“En ese momento se me vino a la mente todo el esfuerzo que tuve que hacer para llegar a estar ahí. Eran lágrimas de felicidad. El saber que podemos llevar a México a esas instancias es algo que con mucho amor hacemos”.