“Cuando estaba estudiando en la facultad, ese estilo de vida me venía bien, pero hoy en día, con mis horarios, acabo perdiéndome muchos partidos. Por aquí, además, el críquet está por todas partes… Tienes que buscar específicamente dónde vas a ver el fútbol, por lo que puede resultar todo un reto”, observa.

“El único objetivo era ir al Manchester United. Me quedé desconsolado por no ir; incluso lloré. Después de eso, renuncié a ese sueño”, recuerda.

Un sueño rescatado de sus cenizas

En 2018, Umar participó en un concurso organizado por el Manchester United que implicaba hacer disparos de extraordinaria habilidad. El aficionado indio produjo y montó un vídeo, y acabó ganando un viaje para ver el club en persona.

“Primero fuimos a todas las atracciones turísticas más bonitas de Londres”, señala Umar. “Llegamos a Manchester y tuvimos una visita a Old Trafford el primer día, y al día siguiente era el partido contra el Burnley”.

“La experiencia fue increíble por todos los pequeños detalles que ves, y que no ves aquí [en Bombay]: la calidad del juego y, principalmente, el ambiente: fue una experiencia alucinante. Lo único que me preocupaba era el hecho de que llevaba años esperando esto, había volado toda esa distancia… ¡no podíamos perder! ¡Tuve ese sentimiento durante todo el encuentro!”. Afortunadamente para Umar, su equipo no perdió…

Al año siguiente participó en otro desafío, por el que hizo otro vídeo y explicó por qué se convirtió en seguidor del Manchester United. Habló de cómo siempre había querido jugar en el conjunto de Old Trafford, había estado en todas las proyecciones públicas de los partidos en Bombay… “¡En cualquier cosa relacionada con el United, yo estaba allí!”.

Lo que distinguió a su vídeo sobre el resto fue que adjuntó unas imágenes de él jugando al fútbol sala contra Paul Scholes y Ryan Giggs acompañadas del rótulo ‘De ídolos a rivales’.

“¡Ese vídeo llamó la atención y gané un viaje para dos personas! Así que esta vez me acompañó mi madre en el viaje. Por tanto, los dos últimos años he ganado un viaje para ver al United, así que estoy planeando completar un triplete este año. Ya veremos…”.