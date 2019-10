El gesto de fair play entre dos jugadores alevines españoles se hace viral

Luis y Camilo hicieron el saque de honor antes de un partido y se han hecho amigos

"Es una lección para todos los futbolistas"

Luis y Camilo comparten edad –11 años–, afición –el fútbol– y equipo del que son hinchas –el Real Madrid–. El primero, lateral zurdo en el UD San José de Zaragoza, puso un centro al área buscando rematador. El segundo, centrocampista del CD Ebro, fue a defender la jugada con la mala fortuna de que el balón le dio en el brazo y terminó en el hospital: fractura de cúbito y radio, una operación y la tristeza de saber que le esperaban varios meses sin fútbol.

Hasta aquí, el incidente puede ser uno de tantos que se viven cada fin de semana en todo el mundo. Lo que viene a continuación, quizás no tanto.

“Cuando llegamos a casa pensamos en él. Yo no me sentía culpable porque no lo hice aposta, pero me preocupé”, reconoce Luis. Hubo reunión familiar y su madre, María Teresa, tuvo una idea. “No sabíamos si al final habría habido rotura, si le tenían que operar… Queríamos saber qué le había pasado y darle un poco de ánimos”.

Así que decidieron contactar a Camilo a través su club. “Ni sabíamos su teléfono, así que fue a la antigua usanza: una carta”. Y junto a la carta, un libro que eligió Luis, “El camino del gol”, del YouTuber DJ MaRiiO.