En sus 23 años de vida, la selección de Andorra solo ha logrado 7 victorias, y la primera se hizo esperar 4 años y 24 partidos . Como para no celebrarla a lo grande. Por eso, en el 20º aniversario de ese 2-0 ante Bielorrusia con el que Andorra inauguró su casillero de triunfos un 26 de abril de 2000, nos hemos reunido con Ilde Lima para recordarla.

Cuando ganar es obligatorio y lo raro es no hacerlo, las victorias son ‘un día más en la oficina’. Les pasa a todos los equipos grandes. Pero ¿qué sucede cuando puedes contar las victorias con los dedos de las manos? “Nosotros lo celebramos todo. Cualquier cosa positiva es motivo de celebración”, cuenta Ildefons Lima .

“ Juli Sánchez le robó un balón al portero, que falló un control porque el campo no estaba para muchas florituras… y marcó el segundo”.

“Se me está poniendo hasta la piel de gallina al pensar en ello” , confiesa el capitán de Andorra. El equipo jugaba en casa y, aunque era un amistoso, Ilde y sus compañeros salieron a por todas. “¡Para nosotros no hay amistosos! Jugamos todos los partidos a tope, porque como te descuides te cae un marcador abultado. Así que salimos a tope y los bielorrusos un poquito más relajados”.

“¡Me acuerdo hasta del árbitro!”, señala entre risas. “Era el español Daudén Ibáñez. No es que me acuerde de todos, pero al tratarse de la primera victoria… Hasta ese día no habíamos ganado nunca. Habíamos estado cerca, pero una victoria, y encima por 2-0, ¡que hasta parece holgada!”.

Con el pitido final comenzó la celebración, que se alargó con una cena. “Nos fuimos a celebrarlo y recuerdo pensar ‘de aquí a unos años nos acordaremos de esta victoria’. Y mira, ¡aquí estamos!”.

Desde entonces, Andorra e Ilde han celebrado otros 6 triunfos, el último de ellos el año pasado ante Moldavia, en el clasificatorio a la EURO 2020. El más especial, el que cosecharon en 2017 ante Hungría en las eliminatorias al Mundial de Rusia. “Se juntaron muchas cosas y es la que recuerdo con más cariño. Además ellos venían de jugar la EURO y habían llegado a octavos. Eran la selección 50 y algo en el Ranking FIFA, y yo no había ganado aún un partido oficial, solo amistosos”.