Entre sus cada vez más numerosos fans también figuran Neymar, Zico, Kaká, Rivaldo, Marcelo, Douglas Costa y Vinicius Júnior, pero hasta el año pasado, Natalia fue uno de los secretos mejores guardados de nuestro planeta.

Cuando llegó a Reims (Francia) para competir en teqball, la gente la miraba como diciendo “¿qué hace esta mujer aquí?”, pero rápidamente, la carioca dejó a todos boquiabiertos.

“El año pasado jugué en la Copa del Mundo de Teqball”, explica. “Era mi primer torneo de teqball. Estaba abierto a todos, pero solo había tres mujeres entre los 80 participantes en los dobles”.

“Cuando llegué allí, la gente no me decía ni hola”, continúa. “Me miraban como si no debiese estar allí; no me sentía respetada. Esto pasa mucho fuera de Brasil: prejuicios. Como mujer, no partes con un respeto, sino que tienes que ganártelo”.

“Pero luego empezamos a ganar, y ya la actitud de la gente era como ‘Oh, sabe jugar…’. Yo y mi compañero Marcos Vieira acabamos cuartos. Cuando llegué a casa, la gente quería entrenarse conmigo. Sentí que había ganado credibilidad y había roto tabús”.