Megan Rapinoe está acostumbrada a los focos. Tras conquistar al público en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ , la estadounidense volvió a centrar la atención en los The Best. Cuando subió al escenario para recoger el premio a la Jugadora de la FIFA, en reconocimiento por un año en el que ganó el Mundial, el Balón y la Bota de Oro en Francia 2019, Rapinoe pronunció un contundente discurso con el que volvió a cautivar al planeta fútbol. No es de extrañar que FabFooties decidiera enviar esta aportación.

Esta semana, las estrellas del fútbol mundial se dieron cita en Milán con motivo de los premios The Best FIFA Football Awards™ , una ceremonia a la que también asistieron algunos miembros del Fan Movement de la FIFA . Como siempre, te traemos las cinco aportaciones más destacadas del Fan Movement.

Klopp se sincera

De Kubra Keskindakour (Turquía)

También al hilo de los The Best FIFA Football Awards, kubrailefutbol envió el reportaje de Juergen Klopp —ganador del premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA— que The Players' Tribune publicó esta semana. En una entrevista en profundidad, el técnico del Liverpool habló de su deseo de que las películas de Rocky se enseñaran en las escuelas, y también animó a los protagonistas del mundo del fútbol a hacer como él y donar el uno por ciento de su sueldo anual a Common Goal, una organización que colabora con las ONG vinculadas al fútbol de todo el planeta.