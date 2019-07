El sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA se realizará el 11 de julio

La sede será la Home of FIFA, en Zúrich

El canal de YouTube de FIFA TV transmitirá en directo vía streaming

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019 va tomando cada vez más forma. Luego de la confirmación de las sedes y del programa de partidos, es el turno del sorteo, que definirá cómo se reparten los 24 clasificados en la zona de grupos del torneo, que se jugará del 26 de octubre al 17 de noviembre..

FIFA.com te cuenta todos los detalles que debes conocer antes de la ceremonia.

Los datos imprescindibles

🗓️ Fecha: Jueves 11 de julio

⏰ Hora: 15:00 (Hora CET)

🏛️ Sede: Home of FIFA, Zúrich, Suiza

¿Cómo seguirlo?

La ceremonia del sorteo se retransmitirá en directo por streaming en el canal de YouTube de FIFA TV.

¿Quiénes serán los invitados especiales?

Como sucede habitualmente, las FIFA Legends se harán presente en el escenario para acompañar la ceremonia y ayudar con el sorteo. En esta oportunidad serán dos referentes de la competición como el brasileño Sonny Anderson y el nigeriano Celestine Babayaro.

Babayaro, ex lateral del Chelsea, fue campeón en la edición 1993 del certamen, disputada en Japón. Anderson, ex delantero del FC Barcelona, Olympique de Lyon y AS Mónaco, entre otros, participó junto a Brasil del Campeonato Mundial Sub-16 de la FIFA Canadá 1987.