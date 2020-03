“Cuando oigo esos nombres, se me acelera el corazón, porque todos ellos son grandes estrellas del deporte. Estoy encantada. ¡Qué alegría! Todavía tengo que hacerme a la idea de que se me mencione en la misma lista que a esos grandes”.

“Entonces André les dijo muy clarito: ‘Somos un equipo y Amandinha forma parte de él. Si ella no juega, ninguno de nosotros jugará’. Se quedaron de piedra, tuvimos una reunión, me dejaron jugar y regresamos a casa campeones. A André le debo muchísimo”.

Hace unos años, André sufrió un trágico accidente de coche que lo dejó en silla de ruedas, pero su alumna más aventajada sigue en contacto con él. Si André inspiró a Amandinha a convertir el fútsal en una gran pasión, otro hombre la motivó a dedicarse profesionalmente a este deporte.

“Cuando era pequeña, todos los domingos dejaba lo que estuviera haciendo para ver a Falcao por la tele, para ver las jugadas impresionantes que solo él podría crear”, afirma. “Falcao fue una gran inspiración para mí”.

“Transformó nuestro deporte. Era incomparable, el más grande de la historia. Hizo que deseara hacer lo mismo que él”.

“Está claro que la gente no se creía que una chica pudiera seguir una carrera en el fútsal. ‘Ah, es una de tantas que se divierte con el fútbol, pero terminará sus estudios y emprenderá una carrera normal’. Pero yo nunca desistí en mi empeño”.

Amandinha pasó de estudiante en Fortaleza a jugadora profesional de fútsal en Barateiro, un gran club de Brasil, a la velocidad de sus bicicletas. Con solo 18 años se enfundó la camiseta canarinha en el Torneo Mundial Femenino de Fútsal.

“Cuando me convocaron para la Seleção, no me lo podía creer”, admite. “Cuando me encontré por primera vez con mis ídolos, grandes jugadoras y grandes personas, lloré de alegría. Representar a mi nación, Brasil, un país con 200 millones de personas totalmente locas por el fútbol, supone una sensación indescriptible”.

“Pocos meses después, estaba en la Copa Mundial de 2013. En la final, Brasil se impuso a España y en España. Fue increíble”.

“El Mundial de 2014 resultó importantísimo para mí. Íbamos perdiendo contra Portugal en la final, y yo marqué el gol que nos llevó al título. En el último Mundial, en 2015, vi puerta en dos ocasiones en la final, donde vencimos a Rusia por 3-0. Gracias a Dios, cada año que he jugado con la selección, hemos dado una gran alegría a nuestros seguidores”.