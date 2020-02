View this post on Instagram

‪🔳#OlimpiaLIVE | #Apertura2020🏆‬ . 🙌🏼 ¡FINAL! ¡No hay recreo: Victoria contundente del Tetracampeón!‬ . ⚽️ #Olimpia 4-2 San Lorenzo‬ . ➖ Fecha 3 ‬ . #SeamosLeyenda 🤴🏻‬