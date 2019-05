El campeón: Camerún recupera el cetro

Ciertamente, Camerún no estuvo brillante en esta CAN Sub-17. De hecho, no ganó en el tiempo reglamentado ninguno de sus tres últimos partidos; todos ellos saldados con 0-0. Pero con un solo gol encajado durante todo el campeonato, y unos nervios de acero en las tandas de penales, los jugadores de Thomas Libiih hicieron lo necesario para coronarse.

Por supuesto, gran parte del mérito recae en Manfred Ekoi, majestuoso bajo palos en los penales, tanto en semifinales como en la final. Pero el jugador camerunés que realmente causó sensación fue Steve Mvoué. El cerebro de los Leoncitos indomables, hijo de la ex internacional camerunesa Régine Mvoué, impuso su clase durante las dos semanas del campeonato y fue recompensado con el título al mejor jugador.

Salvo sorpresa o lesión, deberíamos volver a ver a este joven prodigio dentro de unos meses en Brasil, en el Mundial Sub-17; una competición a la que regresa Camerún 16 años después de su última clasificación. En Finlandia 2003, el equipo liderado por Alexandre Song o Stéphane Mbia no logró superar la primera fase, por lo que la promoción de 2019 debería poder hacerlo mejor.