En principio es una idea futbolística. Como jugador he pasado por lindos equipos donde lamentablemente nos hacían jugar 4-4-2 y la pelota no debía pasar por el medio. ¡Cómo nos hicieron desperdiciar tanto! Teníamos monstruos que jugaban y que necesitaban tocar la pelota. El fútbol de ayer, hoy y mañana es el de cuando tenía 5 años: el que me sacaba una sonrisa. ¿Cuál es la sonrisa? Tocar la pelota. Quiero que los jugadores toquen la pelota, que haya diálogo. Creo que disfrutan más así que ganando todos metidos atrás. No es la verdad, sólo que a mí me gusta esto.

Lo que trato es que el jugador sienta felicidad por lo que hace. Que esté tranquilo, que sepa que se pueden cometer errores. Y yo trato a todos por igual, sean mejor o peor sus características. No existen las estrellas. Cada vez me convenzo más de eso y creo que el jugador lo valora. Tratamos de ser una familia de deporte.

¿Qué más aplica hoy como entrenador de su paso por el fútbol europeo?

Hay una cosa fundamental. Cuando era jugador nos juntábamos 5 o 6 argentinos en el mismo lugar a entendernos solo nosotros. Y teníamos a dos yugoslavos que hablaban entre ellos, no los entendíamos y ya nos perseguíamos. A veces la gente no se habla y después por una mirada o gesto tal vez no se quiere. Acá la mitad del equipo habla español y quiero evitar eso. Es mejor una mesa con todos intercambiados y que se manejen en inglés, que en el autobús vayan poniendo música de cada nacionalidad.

Hay 12 nacionalidades diferentes en el plantel e intentamos que entablen amistades. Cómo unir esas vidas diferentes, y hacerlo en inglés, que todavía no hablo bien, es exponerme a que mi cabeza se siga abriendo para crecer como entrenador y como ser humano. Eso me da felicidad.

Eres seguidor del Código de Bushido. ¿Intentas transmitirlo a tus jugadores?

Es una búsqueda personal que no es fácil. Habré hablado una o dos veces del tema porque me muestro tal cual soy, Es algo que tengo y lo transmito a todos. También al que barre o al que cuida la entrada. Me ayuda a tratar a todos por igual. Pero a los jugadores no les hablo del pueblo samurái en un discurso, les hablo de fútbol. Aunque yo los quiero convertir en guerreros, porque esos guerreros dejaban todo por amor, por dignidad, honestidad. Son valores que en el fútbol y en la vida se ven cada vez menos.

¿Estás cerca de convertirlos?

¡Ya son! El cambio es increíble. Vimos cómo salían antes con una derrota, les hicimos un estudio. Y hoy se van enojados porque empataron. Alguna fibra interior se está moviendo. Las primeras fechas le preguntabas a cualquiera contra quién querían jugar y te decían San José. Hoy preguntaría quién quiere jugar contra nosotros. Hay muchos que lo van a pensar.

Con Chivas ha ganado la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahora que respira MLS, ¿por qué los equipos de esa liga no consiguen llegar a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA?

Acá hay muy buenos jugadores, buenos de verdad. Falta que las Ligas arranquen iguales: cuando se juega la Concachampions, los mexicanos o de otros países ya están rápidos. Los de la MLS tienen una semana de llegados de la pretemporada y muchas veces quedan afuera de entrada. Falta eso y convencerse un poco más de que hay con qué ganar.