Es especial. La primera vez que lo conocí y lo tuve delante, mi primer pensamiento fue: “¡Cielo santo, es más alto de lo que esperaba! Es muy diferente a verlo por televisión. Soy un gran aficionado del Barcelona. Él jugaba en el que para mí es el mayor y mejor club del mundo; tenerlo ahora como entrenador, obviamente, es especial. Sinceramente, los primeros días fueron surrealistas; tenerlo en la banda entrenándonos. Pero ahora que lo estamos viendo cada día, hemos empezado a verlo como el entrenador del Montreal Impact; no cómo Thierry Henry el jugador. Está trabajando con nosotros y todos estamos juntos en esto.

No sólo el equipo ha crecido mucho en los dos o tres últimos años, sino también todo el programa. Nuestro nuevo seleccionador, John Herdman , se pasó de la selección femenina a la masculina, y eso ha sido muy positivo para nosotros. Está intentando poner en práctica cosas que nos llevarán a subir de nivel. También tenemos algunos jugadores jóvenes con mucho talento: por ejemplo, Alphonso Davies, que juega en el Bayern de Múnich, y Jonathan David, que juega en Bélgica. Antes no teníamos ese tipo de jugadores, y especialmente tan jóvenes.

Ya ha capitaneado a la selección unas cuantas veces. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades en ese puesto?

Ser capitán te da más responsabilidades, pero para mí no cambia mi actitud con los chicos. Solo tengo 25 años; no soy el más joven, pero tampoco soy un veterano que lleve 15 años en la selección. Estoy un poco entre medias de las dos generaciones. Creo que soy un tipo amable y positivo y a la gente le gusta que esté ahí. Simplemente ser yo mismo, ser disciplinado y dar ejemplo dentro y fuera del campo –especialmente para estos chicos más jóvenes que se están incorporando al equipo–: creo que eso es algo que tienes que hacer. Pero también es algo con lo que debes disfrutar. Si lo ves solamente como un deber, entonces creo que no deberías llevar el brazalete de capitán.