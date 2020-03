A post shared by Federico Roccio (@federoccio) on Feb 24, 2020 at 9:01am PST

View this post on Instagram

“En cuanto cumplí 18 años pensé: ‘Ahora puedo hacer lo que quiera’, como sienten muchos jóvenes. Mi primer viaje largo fue a un Lecce-Milan. Fueron 14 horas de ida y 14 horas de vuelta en un tren InterCity nocturno para un flojo 1-1”, continúa Federico.

“La segunda etapa empezó en 2009. Volé a Catania para ver al Milan con un grupo de personas que tenían entre cuatro y cinco años más que yo. Estuvieron comparando en cuántos estadios habían estado, y estuvieron burlándose de mí porque no había estado en casi ninguno”, añade.

“En ese momento me dije: ‘Si ellos pueden hacerlo, yo también’. Les dije que en unos pocos años habría estado en más estadios que ellos. Se rieron de mí. Esa noche, [Klaas-Jan] Huntelaar, a quien se conocía como ‘el Cazador’, marcó dos goles en el tiempo añadido y ganamos 0-2. Así que empezaron a llamarme ‘el cazador de estadios’. Se mofaban de mí, ¡pero me gustó y el apodo ha perdurado!”.

“Enseguida, empecé a ir a estadios por toda Italia y en países limítrofes como Francia y Suiza. Me enganché. Antes de que me diera cuenta, esa era mi vida: ir a estadios de fútbol por toda Inglaterra, Alemania, España… donde fuera”.

Y entonces llegó Eleanora. ¿Todo apuntaba a que no soportaría la tremenda obsesión de Federico?

“Nos conocimos en una piscina”, explica Eleanora. “Los dos trabajábamos de socorristas. Federico tenía esta enorme adicción al fútbol. Yo no era aficionada al fútbol para nada. Mis mejores amigas me advirtieron de que alguien que ama el fútbol no tiene sitio en su corazón para nada más”.

“Sus amigas pensaban que estaba loca por salir conmigo”, la interrumpe Federico. “¡Menos mal que su apodo es ‘Santa’!”.

“¡Menos mal!”, responde Eleanora, riendo. “Fuimos a Córcega para nuestro primer viaje al extranjero juntos. Pensé: ‘Qué romántico’. Pensaba que íbamos a salir a cenar cuando Federico me dijo que tenía entradas para el Bastia-Clermont de la segunda división francesa. Pensé: ‘Pues vaya’”.

“Pero fui y me enamoré por completo del fútbol; el fútbol y la experiencia de estar en un partido, con toda esa gente feliz cantando. Incluso me uní a ellos, ¡aunque no me sabía la letra! He amado de veras el fútbol desde entonces”, asegura.