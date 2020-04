Les Bleus et le staff vous soutiennent et vous remercient, vous, l’ensemble du personnel soignant présent dans les hôpitaux de France 💙 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IHdz70moLV

Croacia, a quien Francia derrotó en la vibrante final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ , no solo ha tenido que lidiar con la pandemia, sino también con el terremoto de 5,5 grados de magnitud que sacudió Zagreb el mes pasado.

En Alemania, país campeón en Brasil 2014, Stefan Kuntz, Manuel Baum y Guido Streichsbier deberían estar preparando a sus respectivos combinados de cara a un 2021 en el que están previstas la Eurocopa Sub-21 de la UEFA, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™. Como es lógico, la COVID-19 ha trastocado sus planes.

No obstante, los tres seleccionadores están empleando su tiempo en formar por videoconferencia a entrenadores no profesionales de toda Alemania. Les enseñan a mantenerse en contacto con sus jugadores y a procurar que no decaiga la moral, a programar entrenamientos online e incluso proporcionarles técnicas de entrenamiento.

Esta iniciativa conjunta de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la revista Kicker y Fussball.de ofrecerá su segunda jornada de trabajo.

“Nuestros seleccionadores nacionales comparten sus consejos, sus conocimientos y su experiencia con numerosos entrenadores de fútbol base y categorías superiores”, afirma Meikel Schoenweitz, director de las selecciones inferiores de la DFB.

“Es un placer que tantos entrenadores no profesionales se dirijan a nosotros para hacernos consultas y participar en las sesiones de vídeo”.

Brasil, país que ha organizado dos ediciones de la Copa Mundial y ha ganado cinco, ha hecho todo lo posible para garantizar que su incomparable cantidad de clubes profesionales —no solo los de élite—, así como sus florecientes equipos femeninos, dispongan de fondos suficientes a los que recurrir.

Rogério Caboclo, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, anunció una inversión de más de 19 millones de reales brasileños —casi 4 millones de dólares— para ayudar, entre otros, a sus 68 equipos de la Serie D.

“Estamos viviendo un momento sin precedentes, una crisis global, cuyo alcance y consecuencias no pueden estimarse todavía”, señaló Caboclo. “Por eso es necesario actuar con principios y responsabilidad. Nuestro objetivo es proporcionar ayuda inmediata con estas nuevas medidas”.