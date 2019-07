El BodenseeKickers es un equipo pionero en Turgovia, Suiza

Yannick Cavallin usa al fútbol para la integración

"Con el fútbol se pueden conseguir muchas cosas"

Messi, Cristiano... Sus nombres pueden ser los primeros en salir cuando se pregunte por ídolos del fútbol. Sin embargo, también hay héroes en la sombra, personas que no acaparan los focos, pero que, gracias al fútbol, intentan hacer de este mundo un lugar mejor.

Uno de ellos es Yannick Cavallin. Desde hace varios años dirige el BodenseeKickers, un equipo de fútbol para personas con discapacidad, y dedica todos sus esfuerzos a luchar contra la exclusión y a apostar por la integración de los discapacitados.

"Como guía scout, siempre he estado del lado de aquellos a quienes margina la sociedad. No podía soportar cómo se les señalaba con el dedo. Yo siempre he visto a estas personas de otra manera, porque he comprobado que poseen cualidades especiales y que nos aportan algo que no recibimos muy habitualmente en nuestro día a día: aprecio. Te dan las gracias por cualquier cosa que haces".

Cavallin dio con los BodenseeKickers mientras buscaba un club deportivo apropiado para su hijo.

"Sabía desde hacía tiempo que había un equipo que entrenaba los sábados en Scherzingen y pensé: 'Bueno, podemos pasarnos a ver qué tal'. Al principio, a nuestro hijo no le apetecía demasiado. Se ha hecho muy alto, mide más de dos metros. Tiene problemas de motricidad y también le han diagnosticado tendencias autistas. No es autista, pero está dentro de los trastornos del espectro autista. Cuando encontramos este grupo, las cosas salieron bien desde el minuto uno".

Sin duda, fue un encuentro beneficioso para ambas partes. "Cuando llegué al club, faltaba cierto nivel de dirección. En ese momento les dije que yo estaba dispuesto a asumirlo y que intentaría mejorar la aceptación social".