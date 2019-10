View this post on Instagram

Wrap up day-1 ICC Singapore. Beruntung bertemu salah satu legenda sepakbola Singapore yang pernah bermain di Niac Mitra, Groningen, dll. Meet & Greet (Pjanic dan De Sciglio) yang sangat singkat, Nonton open training session Juventus yang seru. Dan belum berhasil foto bareng dgn CR7 😅 Yang keren di sini buanyak banget orang Indonesia yg datang utk menyaksikan MU vs Inter (hari ini) maupun Juventus vs Spurs (besok). Semoga besok tidak kalah serunya dgn hari ini. Thank you @adidasindonesia @andarsofian @andrewtumbelaka @icangfn @amsalmaestro #DareToCreate #AdidasSGYourDream #AdidasSG #MeetTheWonders